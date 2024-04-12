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Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Тохтамыш Афанасий Константинович

Мать: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
23.09.1902

Жена: Тохтамыш Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Тохтамыш Андрей Лазаревич

Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1906

Дочь: Елена Лазарева

Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Тохтамыш Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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