Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
23.09.1902
Жена: Тохтамыш Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Тохтамыш Андрей Лазаревич
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1906
Дочь: Елена Лазарева
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1910
Мать ребёнка: Тохтамыш Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно