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Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

25.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1863

Сын: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Бракосочетание
До 1863

Муж: Тохтамыш Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Калафат Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
07.12.1873

Сын: Тохтамыш Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Константинович

Смерть
25.12.1891
Причина смерти: Болезнь-водянка
Похороны
Неизвестно
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