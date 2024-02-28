Калафат (Тохтамыш) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Тохтамыш) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тохтамыш Афанасий Константинович

Мать: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
30.10.1889

Муж: Калафат Степан (Стефан) Серафимович

Николаевская церковь м/к 1889г. / зап.№ 26 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 29 /.
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Феодора Стефановна

Отец ребёнка: Калафат Степан (Стефан) Серафимович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 6 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 171 /
Смерть
Неизвестно
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