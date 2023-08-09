Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1863
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: Евфимия Трандафиловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
28.01.1891
Дочь: Феодосия Трандафиловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
04.06.1893
Сын: Тохтамыш Константин Трандафилович
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: Анна Трандафиловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
22.09.1897
Сын: Тохтамыш Иван Трандафилович
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
22.12.1900
Дочь: Анастасия Трандафиловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Матрона Трандафиловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тохтамыш Мария Власовна
Смерть
Неизвестно