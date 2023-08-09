Тохтамыш Трандафил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1863

Отец: Тохтамыш Афанасий Константинович

Мать: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.09.1888

Дочь: Евфимия Трандафиловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
28.01.1891

Дочь: Феодосия Трандафиловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
04.06.1893

Сын: Тохтамыш Константин Трандафилович

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: Анна Трандафиловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Тохтамыш Иван Трандафилович

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
22.12.1900

Дочь: Анастасия Трандафиловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Матрона Трандафиловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тохтамыш Мария Власовна

Смерть
Неизвестно