Тохтамыш Мария Власовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: Евфимия Трандафиловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.01.1891
Дочь: Феодосия Трандафиловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.06.1893
Сын: Тохтамыш Константин Трандафилович
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: Анна Трандафиловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.09.1897
Сын: Тохтамыш Иван Трандафилович
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.12.1900
Дочь: Анастасия Трандафиловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Матрона Трандафиловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно