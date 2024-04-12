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Тохтамыш Мария Власовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1888

Дочь: Евфимия Трандафиловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.01.1891

Дочь: Феодосия Трандафиловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.06.1893

Сын: Тохтамыш Константин Трандафилович

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: Анна Трандафиловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.09.1897

Сын: Тохтамыш Иван Трандафилович

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.12.1900

Дочь: Анастасия Трандафиловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Матрона Трандафиловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тохтамыш Трандафил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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