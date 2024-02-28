Тохтамыш (Аягут) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Аягут) Дарья Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1902

Муж: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Тохтамыш Андрей Лазаревич

Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.11.1906

Дочь: Елена Лазарева

Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Тохтамыш Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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