Тохтамыш (Аягут) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1902
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Тохтамыш Андрей Лазаревич
Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.11.1906
Дочь: Елена Лазарева
Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.01.1910
Отец ребёнка: Тохтамыш Лазарь Афанасьевич
Смерть
Неизвестно