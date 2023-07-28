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Тохтамыш Савва Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тохтамыш Константин Саввин

Мать: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Бракосочетание
04.11.1874

Жена: Тохтамыш Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
24.05.1878

Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Ильинична

Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Тохтамыш Константин Саввич

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Ильинична

Бракосочетание
23.01.1889

Жена: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-22,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Василиса Саввична

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Рождение ребёнка
16.06.1895

Сын: Тохтамыш Иван Саввич

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Тохтамыш Феодосий Саввич

Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Смерть
После 1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно