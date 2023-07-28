Тохтамыш Савва Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
04.11.1874
Рождение ребёнка
24.05.1878
Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Ильинична
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Тохтамыш Константин Саввич
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Ильинична
Бракосочетание
23.01.1889
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-22,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Василиса Саввична
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна
Рождение ребёнка
16.06.1895
Сын: Тохтамыш Иван Саввич
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна
Рождение ребёнка
27.02.1898
Мать ребёнка: Тохтамыш Феодора Феодосиевна
Смерть
После 1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно