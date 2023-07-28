Тохтамыш Илья Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти14.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Тохтамыш Вера Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Тохтамыш Константин Ильич
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1876
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1878
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1881
Дочь: Хавалджи Василиса Ильинична
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
07.04.1888
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Анна Петровна
Смерть
14.03.1899
Причина смерти: Болезнь