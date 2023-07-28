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Тохтамыш Илья Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

14.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Тохтамыш Константин Саввин

Мать: Тохтамыш Василиса Юрьевна

Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Тохтамыш Вера Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Тохтамыш Константин Ильич

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1876

Сын: Тохтамыш Георгий Ильич

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1878

Сын: Тохтамыш Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Хавалджи Василиса Ильинична

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Николаевна

Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Тохтамыш / 2-Й Брак / Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Тохтамыш Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Анна Петровна

Смерть
14.03.1899
Причина смерти: Болезнь