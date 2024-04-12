Тохтамыш (Ангелис) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Ангелис) Вера Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

12.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Ангелис Николай Васильевич

Мать: Ангелис Варвара

Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Тохтамыш Илья Константинович

Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Тохтамыш Константин Ильич

Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович

Рождение ребёнка
04.04.1876

Сын: Тохтамыш Георгий Ильич

Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович

Рождение ребёнка
19.07.1878

Сын: Тохтамыш Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович

Рождение ребёнка
20.02.1881

Дочь: Хавалджи Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Тохтамыш Илья Константинович

Смерть
12.07.1883
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно
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