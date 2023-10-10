Тохтамыш Георгий Ильич
Место рождения
Дата рождения04.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1876
Бракосочетание
20.01.1897
Рождение ребёнка
16.11.1897
Сын: Тохтамыш Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1900
Сын: Тохтамыш /ст./ Илья Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Тохтамыш /ст./ Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
03.12.1907
Сын: Тохтамыш Савва Георгиевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
30.03.1911
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1913
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно