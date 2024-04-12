Тохтамыш Кирикия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти06.01.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Матрона Левтеровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Тохтамыш Михаил Левтерович
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тохтамыш Козьма Левтерович
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Тохтамышева Василиса Левтерова
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Левтеровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Тохтамыш Федор Левтерович
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин
Смерть
06.01.1863
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно