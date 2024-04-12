Тохтамыш Кирикия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Кирикия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

06.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1822

Муж: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Матрона Левтеровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тохтамыш Михаил Левтерович

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тохтамыш Козьма Левтерович

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Тохтамышева Василиса Левтерова

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Левтеровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Тохтамыш Федор Левтерович

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Тохтамыш Влас Левтерович

Отец ребёнка: Тохтамыш Левтер Саввин

Смерть
06.01.1863
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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