Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти01.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1835
Отец: Тохтамыш Левтер Саввин
Мать: Тохтамыш Кирикия
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шерварли Мария Феодосиевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Бракосочетание
До 1862
Жена: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
07.11.1864
Сын: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
20.05.1867
Сын: Тохтамыш Илья Феодосьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
07.06.1870
Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
19.10.1876
Дочь: Золото Александра Феодосьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
18.01.1880
Сын: Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Рождение ребёнка
04.07.1884
Дочь: София Феодосьевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия
Смерть
01.12.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно