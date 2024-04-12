Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

01.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать: Тохтамыш Кирикия

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шерварли Мария Феодосиевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Бракосочетание
До 1862

Жена: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
20.05.1867

Сын: Тохтамыш Илья Феодосьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
07.06.1870

Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
19.10.1876

Дочь: Золото Александра Феодосьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
18.01.1880

Сын: Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
04.07.1884

Дочь: София Феодосьевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Анастасия

Смерть
01.12.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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