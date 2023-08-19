Тохтамыш Николай Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1870
Бракосочетание
24.10.1894
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Тохтамыш Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1900
Сын: Тохтамыш Константин Николаевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна
Рождение ребёнка
02.04.1902
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна
Бракосочетание
10.11.1902
Смерть
Неизвестно