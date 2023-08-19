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Тохтамыш Николай Феодосьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1870

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Бракосочетание
24.10.1894

Жена: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Тохтамыш Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Тохтамыш Константин Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Федоровна

Рождение ребёнка
02.04.1902

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Бракосочетание
10.11.1902

Жена: Тохтамыш / 2-Й Брак / Кирикия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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