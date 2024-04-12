Тохтамыш Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шерварли Мария Феодосиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
07.11.1864
Сын: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
20.05.1867
Сын: Тохтамыш Илья Феодосьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
07.06.1870
Сын: Тохтамыш Николай Феодосьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
19.10.1876
Дочь: Золото Александра Феодосьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
18.01.1880
Сын: Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Рождение ребёнка
04.07.1884
Дочь: София Феодосьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/
Смерть
Неизвестно