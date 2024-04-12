Шерварли (Тохтамыш) Мария Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Тохтамыш) Мария Феодосиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шерварли Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

Бракосочетание
29.10.1879

Муж: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-165,зап.-15
Рождение ребёнка
21.12.1879

Дочь: Чолпан Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-158,зап.-42
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гутова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Сарра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-59,зап.-30
Рождение ребёнка
23.05.1893

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-206,зап.-21
Рождение ребёнка
23.05.1893

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-206,зап.-20
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Шерварли Харлампий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-105,зап.-12
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Шерварли Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-105,зап.-11
Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-19,зап.-37
Смерть
Неизвестно
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