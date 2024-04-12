Шерварли (Тохтамыш) Мария Феодосиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шерварли Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
Бракосочетание
29.10.1879
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-165,зап.-15
Рождение ребёнка
21.12.1879
Дочь: Чолпан Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1879г.,лист-158,зап.-42
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Гутова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Сарра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-59,зап.-30
Рождение ребёнка
23.05.1893
Дочь: Кириакия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-206,зап.-21
Рождение ребёнка
23.05.1893
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-206,зап.-20
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Шерварли Харлампий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-105,зап.-12
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Шерварли Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-105,зап.-11
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерварли Дмитрий Миронович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-19,зап.-37
Смерть
Неизвестно