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Тохтамыш Савва Феодосьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Бракосочетание
14.10.1885

Жена: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Тохтамыш Михаил Саввич

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Аянот Матрона Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Тохтамыш Евнаторий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Тохтамыш София Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Тохтамыш Константин Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Тохтамыш Василий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Мария Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Бракосочетание
06.06.1908

Жена: Тохтамыш Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: Агрипина Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Тохтамыш Георгий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Александра Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна

Смерть
Неизвестно
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