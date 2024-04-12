Тохтамыш Савва Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864
Бракосочетание
14.10.1885
Рождение ребёнка
06.11.1887
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1890
Дочь: Аянот Матрона Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Тохтамыш Евнаторий Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1894
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1899
Сын: Тохтамыш Константин Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1901
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: Мария Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Бракосочетание
06.06.1908
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: Агрипина Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Александра Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Надежда Захаровна
Смерть
Неизвестно