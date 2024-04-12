Тохтамыш (Сарбаш) Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти07.07.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Сарбаш Иван Фотиевич
Бракосочетание
14.10.1885
Рождение ребёнка
06.11.1887
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
04.03.1890
Дочь: Аянот Матрона Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Тохтамыш Евнаторий Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
14.10.1894
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
23.05.1899
Сын: Тохтамыш Константин Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
03.08.1901
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: Мария Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Смерть
07.07.1907
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно