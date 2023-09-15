Сарбаш Иван Фотиевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сарбаш Стефан Константинович
Мать: Сарбаш Стриона
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Черкас Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тохтамыш Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно