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Сарбаш Иван Фотиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сарбаш Стефан Константинович

Мать: Сарбаш Стриона

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Черкас Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тохтамыш Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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