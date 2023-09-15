Сарбаш Стриона
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сарбаш Фотий / Федор / Стефанович
Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сарбаш Иван Фотиевич
Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Сткфановна
Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Смерть
Неизвестно