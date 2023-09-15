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Сарбаш Стриона

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сарбаш Фотий / Федор / Стефанович

Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сарбаш Иван Фотиевич

Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Сткфановна

Отец ребёнка: Сарбаш Стефан Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-28
Смерть
Неизвестно
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