Тохтамыш Михаил Саввич
Место рождения
Дата рождения06.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887
Бракосочетание
08.01.1910
Рождение ребёнка
06.03.1912
Сын: Тохтамыш Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна
Рождение ребёнка
29.12.1913
Сын: Тохтамыш Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Кирикия Митрофановна
Смерть
Неизвестно