Тохтамыш (Спинора) Надежда Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
06.06.1908
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: Агрипина Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
05.03.1911
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Александра Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич
Смерть
Неизвестно