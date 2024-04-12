Тохтамыш (Спинора) Надежда Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Спинора) Надежда Захаровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1908

Муж: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: Агрипина Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Тохтамыш Георгий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Александра Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
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