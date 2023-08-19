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Тохтамыш Антоний Феодосьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

18.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1880

Отец: Тохтамыш Феодосий Левтерович/Леонтьевич/

Мать: Тохтамыш Анастасия

Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Тохтамыш Феодосий Антонович

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна

Бракосочетание
До 1907

Жена: Тохтамыш Вера Стефановна

Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Тохтамыш Василий Антонович

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна

Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна

Смерть
Неизвестно
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