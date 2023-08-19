Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1880
Рождение ребёнка
25.11.1907
Сын: Тохтамыш Феодосий Антонович
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна
Бракосочетание
До 1907
Жена: Тохтамыш Вера Стефановна
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Тохтамыш Василий Антонович
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Тохтамыш Вера Стефановна
Смерть
Неизвестно