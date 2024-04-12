Тохтамыш Вера Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
25.11.1907
Сын: Тохтамыш Феодосий Антонович
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Тохтамыш Василий Антонович
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Феодосьевич
Смерть
Неизвестно