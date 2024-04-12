Тохтамыш Феодосий Антонович
Место рождения
Дата рождения25.11.1907
Дата смертиОколо 10.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1907
Смерть
Около 10.04.1938
СССР Магаданская обл.,Сусуманский р-н,прииск "Мальдяк"Стоял позади Парфенон, лежал впереди Магадан (Греки на Колыме, Избранные главы книги)
Причина смерти: Маруфиди Иван Абрамович из грузинской Чиатуры; Метаксопуло Николай Георгиевич из Батуми; Мустакиди Анастас Васильевич, уроженец села Салоники близ Сочи; Попандопуло Георгий Андрееви... Показать все