Тохтамыш Влас Левтерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Тохтамыш Левтер Саввин
Мать: Тохтамыш Кирикия
Бракосочетание
01.11.1865
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Кирикия Власова
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
20.02.1868
Мать ребёнка: Тохтамыш Елена Георгиевна
Бракосочетание
01.02.1872
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Сарбаш Елена Власова
Мать ребёнка: Тохтамыш /-2й Брак / Анастасия Мироновна
Смерть
Неизвестно