Тохтамышева (Тохтамышева) Василиса Левтерова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиОколо 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Тохтамыш Левтер Саввин
Мать: Тохтамыш Кирикия
Сын: Делиев Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Дочь: Коссе Кириакия Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Дочь: Пина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Сын: Делиев Киприон Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Сын: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Сын: Делиев Бакака Стефан Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Дочь: Джавлах Гликерия Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Дочь: Феодосия Георгиевна
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич