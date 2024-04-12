Тохтамышева (Тохтамышева) Василиса Левтерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамышева (Тохтамышева) Василиса Левтерова

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Около 1863

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Тохтамыш Левтер Саввин

Мать: Тохтамыш Кирикия

Рождение ребёнка
1842

Сын: Делиев Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коссе Кириакия Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Бракосочетание
До 1849

Муж: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Делиев Киприон Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Делиев Савва Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Смерть
Около 1863
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Делиев Бакака Стефан Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Джавлах Гликерия Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феодосия Георгиевна

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Делиев Бакака Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Похороны
Неизвестно
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