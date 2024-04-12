Алтын (Тохтамыш) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтын (Тохтамыш) Мария Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать: Тохтамыш Параскева Федоровна

Бракосочетание
После 1874

Муж: Алтын Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Алтын Харлампий Ефремович

Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Алтын Леонтий Ефремович

Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алтын Афанасий Ефремович

Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Алтын Николай Ефремович

Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич

Смерть
Неизвестно
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