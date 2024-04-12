Алтын (Тохтамыш) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
После 1874
Муж: Алтын Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Алтын Харлампий Ефремович
Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Алтын Ефрем Ильич
Смерть
Неизвестно