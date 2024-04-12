Алтын Ефрем Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Алтын Илья Герасимович
Мать: Алтын Сарандина Саввична
Бракосочетание
После 1874
Жена: Алтын Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Алтын Харлампий Ефремович
Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно