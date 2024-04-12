Алтын Ефрем Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтын Ефрем Ильич

Алтын Ефрем Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Алтын Илья Герасимович

Мать: Алтын Сарандина Саввична

Бракосочетание
После 1874

Жена: Алтын Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Алтын Харлампий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Алтын Леонтий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алтын Афанасий Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Алтын Николай Ефремович

Мать ребёнка: Алтын Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close