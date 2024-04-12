Коссе (Тохтамыш) Кирикия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
07.12.1868
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Бракосочетание
04.11.1885
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-207,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чекарамит Феодора Косьмина
Отец ребёнка: Коссе Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно