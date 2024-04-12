Коссе (Тохтамыш) Кирикия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коссе (Тохтамыш) Кирикия Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1868

Отец: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать: Тохтамыш Параскева Федоровна

ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 156 /, Николаевская церковь м/к 1868г./ зап.№ 40 /
Бракосочетание
04.11.1885

Муж: Коссе Кузьма Михайлович

Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-207,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чекарамит Феодора Косьмина

Отец ребёнка: Коссе Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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