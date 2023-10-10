Коссе Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Коссе Михаил Кузьмич
Мать: ?
Бракосочетание
04.11.1885
Жена: Коссе Кирикия Михайловна
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-207,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чекарамит Феодора Косьмина
Мать ребёнка: Коссе Кирикия Михайловна
Смерть
Неизвестно