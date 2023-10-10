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Коссе Кузьма Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Коссе Михаил Кузьмич

Мать: ?

Бракосочетание
04.11.1885

Жена: Коссе Кирикия Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-207,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чекарамит Феодора Косьмина

Мать ребёнка: Коссе Кирикия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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