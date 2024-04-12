Тараш (Тохтамыш) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Тохтамыш) София Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Тохтамыш Михаил Левтерович

Мать: Тохтамыш Параскева Федоровна

Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Тараш Георгий Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
15.04.1873

Сын: Тараш Левтерий Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
21.07.1875

Сын: Тараш Иван Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
01.04.1878

Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
03.11.1880

Сын: Тараш Андрей Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
02.07.1883

Дочь: Елена Агафоновна

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Тараш Петр Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Тараш федор Агафонович

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
21.04.1892

Дочь: Харитина Агафоновна

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: Екатерина Агафоновна

Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович

Смерть
Неизвестно
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