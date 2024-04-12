Тараш (Тохтамыш) София Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
10.11.1868
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
15.04.1873
Сын: Тараш Левтерий Агафонович
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
21.07.1875
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
01.04.1878
Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
03.11.1880
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
02.07.1883
Дочь: Елена Агафоновна
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
02.07.1886
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
01.08.1889
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
21.04.1892
Дочь: Харитина Агафоновна
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Рождение ребёнка
19.07.1895
Дочь: Екатерина Агафоновна
Отец ребёнка: Тараш Агафон Левтерович
Смерть
Неизвестно