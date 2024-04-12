Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Тараш) Анастасия Агафоновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878
Отец: Тараш Агафон Левтерович
Мать: Тараш София Михайловна
Бракосочетание
20.07.1898
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
02.10.1900
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
27.09.1902
Рождение ребёнка
29.07.1904
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Агафон Харалампмкыич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
03.11.1906
Дочь: София Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
10.01.1912
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Вера Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Любовь Харлампиевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич
Смерть
Неизвестно