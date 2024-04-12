Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Тараш) Анастасия Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Тараш) Анастасия Агафоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878

Отец: Тараш Агафон Левтерович

Мать: Тараш София Михайловна

Бракосочетание
20.07.1898

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
02.10.1900

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
29.07.1904

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Агафон Харалампмкыич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: София Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
10.01.1912

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Вера Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Любовь Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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