Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Харлампий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Харлампий Лазаревич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
11.01.1876

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Бракосочетание
20.07.1898

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
02.10.1900

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
29.07.1904

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Агафон Харалампмкыич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: София Харлампиевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
10.01.1912

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Вера Харлампиевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Любовь Харлампиевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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