Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Харлампий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения11.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Агафон Харалампмкыич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Дочь: София Харлампиевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Дочь: Вера Харлампиевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна
Дочь: Любовь Харлампиевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна