Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Лазарь Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти13.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
19.06.1868
Дочь: Цыбик - Тараш Евфимия Лазаревна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Бракосочетание
До 1868
Рождение ребёнка
16.05.1870
Дочь: Феодора Лазарева
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
16.08.1871
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Лазаревич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
23.11.1874
Дочь: Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
11.01.1876
Рождение ребёнка
11.11.1877
Дочь: Анастасия Лазарева
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
12.08.1879
Дочь: Анна Лараревна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
04.01.1881
Дочь: Кириакия Лазаревна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
22.11.1882
Рождение ребёнка
03.07.1885
Дочь: Елена Лазаревна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Рождение ребёнка
10.04.1887
Рождение ребёнка
28.04.1889
Смерть
13.01.1890
Причина смерти: Болезнь - онкология
Рождение ребёнка
1890
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Егор Лазаревич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Похороны
Неизвестно