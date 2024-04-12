Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Лазарь Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Лазарь Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

13.01.1890

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

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Участники
Место
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Рождение
Около 1840

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София

Рождение ребёнка
19.06.1868

Дочь: Цыбик - Тараш Евфимия Лазаревна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Бракосочетание
До 1868

Жена: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
16.05.1870

Дочь: Феодора Лазарева

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
16.08.1871

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
23.11.1874

Дочь: Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
11.11.1877

Дочь: Анастасия Лазарева

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
12.08.1879

Дочь: Анна Лараревна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
04.01.1881

Дочь: Кириакия Лазаревна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
22.11.1882

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Левтер Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
03.07.1885

Дочь: Елена Лазаревна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
10.04.1887

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Рождение ребёнка
28.04.1889

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Смерть
13.01.1890
Причина смерти: Болезнь - онкология
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Егор Лазаревич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Похороны
Неизвестно
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