Калафат (Чуха) Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Чуха) Акилина Афанасьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

26.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Чуха Афанасий Лазарьевич

Мать: Чуха Феодора Федоровна

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Бракосочетание
06.10.1863

Муж: Калафат Серафим Васильевич

ГАДО ф-426-1-1/лист № 18 / , м/к 1863г./ зап.№ 28 /
Рождение ребёнка
08.12.1866

Сын: Калафат Спиридон Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 92 /, Николаевская церковь м/к 1866г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Калафат Степан (Стефан) Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

ГАДО ф-426-1-1 / лист № 121 / , м/к 1867г./ зап.№ 39 / Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1870

Сын: Калафат Василий Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1870г. /запись № 210 / ГАДО - Ф-426-1-1 /стр.№ / 26 /
Рождение ребёнка
03.10.1872

Сын: Калафат Иван Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

м/к 1872г. / зап.№ 41 /, ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /
Рождение ребёнка
01.06.1875

Дочь: Кирякулова Василиса Серафимовна

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

ГАДО ф - 426-1-2 / лист № 102 / , м/к 1875г./ зап.№ 19 / .Николаевская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1878

Сын: Калафат Лазарь Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1875г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 94 /
Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Калафат Михаил Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1880г. /запись № 41 / ГАДО - Ф-426-1-3 /стр.№ / 209 /
Рождение ребёнка
03.07.1883

Сын: Калафат Павел Серафимович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 25 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Смерть
26.03.1908
Причина смерти: Естественная смерть/старость / | Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-11,/стр.№ 117 /, м/к - 1908г./ зап.№ 14 /
Похороны
27.03.1908
ГАДО Ф-426-1-11, стр № 117 /, м/к 1911г. зап.№ 14
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Калафат Федор Михайлович

Отец ребёнка: Калафат Серафим Васильевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 47 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 154 /
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