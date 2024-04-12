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Чуха Феодора Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Калафат Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чуха Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Чуха Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич

РАДО ф-426-1-1 / стр.-6 /.Николаевская церковь м/к 1863г /.зап.№ 6 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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