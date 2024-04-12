Чуха Феодора Федоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Калафат Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
20.04.1863
Отец ребёнка: Чуха Афанасий Лазарьевич
РАДО ф-426-1-1 / стр.-6 /.Николаевская церковь м/к 1863г /.зап.№ 6 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно