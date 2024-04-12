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Чуха Георгий Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

20.04.1863

Дата смерти

24.10.1866

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863

Отец: Чуха Афанасий Лазарьевич

Мать: Чуха Феодора Федоровна

РАДО ф-426-1-1 / стр.-6 /.Николаевская церковь м/к 1863г /.зап.№ 6 /
Крещение
24.04.1863
ГАДО ф-426-1-1 / стр-6 / м/к - 1863г./ зап.№ 6 / | Godparents:Поселяне Новой Каракубы Коссе Петр Федорович и Коссе Анна Константиновна
Смерть
24.10.1866
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-102,зап.-30
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