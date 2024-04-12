Чуха Георгий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1863
Дата смерти24.10.1866
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863
Отец: Чуха Афанасий Лазарьевич
Мать: Чуха Феодора Федоровна
РАДО ф-426-1-1 / стр.-6 /.Николаевская церковь м/к 1863г /.зап.№ 6 /
Крещение
24.04.1863
ГАДО ф-426-1-1 / стр-6 / м/к - 1863г./ зап.№ 6 / | Godparents:Поселяне Новой Каракубы Коссе Петр Федорович и Коссе Анна Константиновна
Смерть
24.10.1866
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-102,зап.-30