Калафат Павел Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Павел Серафимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 25 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калафат ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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