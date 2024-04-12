Калафат Павел Серафимович
Место рождения
Дата рождения03.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 25 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калафат ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно