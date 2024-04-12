Калафат Спиридон Серафимович
Место рождения
Дата рождения08.12.1866
Дата смерти01.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1866
ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 92 /, Николаевская церковь м/к 1866г./ зап.№ 25 /
Похороны
03.01.1867
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 1 /. Николаевская церковь
Смерть
01.03.1867
Причина смерти: Болезнь - от кашля | ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 1 / Николаевская церковь