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Калафат Спиридон Серафимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.12.1866

Дата смерти

01.03.1867

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1866

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

ГАДО , ф - 426-1-1 / лист № 92 /, Николаевская церковь м/к 1866г./ зап.№ 25 /
Похороны
03.01.1867
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 1 /. Николаевская церковь
Смерть
01.03.1867
Причина смерти: Болезнь - от кашля | ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 130 /, м/к 1867г. / зап.№ 1 / Николаевская церковь
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