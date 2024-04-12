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Калафат Иван Серафимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872

Отец: Калафат Серафим Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

м/к 1872г. / зап.№ 41 /, ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /
Крещение
10.10.1872
м/к 1872г. / зап.№ 41 / , ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /. | Godparents:Новокаракубские поселяне Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Чекарамитова
Бракосочетание
27.10.1897

Жена: Калафат Харитина Васильевна

ГАДО ф -426-1-8 / лист № 37 / , м/к 1897г./ зап.№ 18 /.
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калафат Харитина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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