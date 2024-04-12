Калафат Иван Серафимович
Место рождения
Дата рождения03.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1872
м/к 1872г. / зап.№ 41 /, ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /
Крещение
10.10.1872
м/к 1872г. / зап.№ 41 / , ГАДО ф - 426-1-1 / лист № 284 /. | Godparents:Новокаракубские поселяне Павел Иванович Пичахчи и Матрония Ивановна Чекарамитова
Бракосочетание
27.10.1897
ГАДО ф -426-1-8 / лист № 37 / , м/к 1897г./ зап.№ 18 /.
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калафат Харитина Васильевна
Смерть
Неизвестно