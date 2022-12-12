станица Староджерелиевская, станица Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Староджерелиевская

Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3714Староджерелиевская станицапри р. Терновке9454157016881692малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 1, питейное заведение 1. Мукомольных мельниц ветряных 20. Ярмарок 2 — 1 мая и 1 сентября. Маслобойня 1.По р. Терновке

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Красноармейский район
159606Староджерелиевскаястаница45°28'00"38°18'00"L-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Красноармейский муниципальный район, Староджерелиевское сельское поселение
3623422101ст-ца Староджерелиевская#Н/Д
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