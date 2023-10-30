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Кириленко Федор Михайлович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

28.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать: Кириленко Прасковья Терентьевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1918 по 1920
Россия Краснодарский кр.
Добровольная служба в белой армии.
Военная служба
С 1921 по 1922
Россия Краснодарский кр.
Участие в Банде Жорника
Работа или профессия
Между 1922 и 24.01.1932
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Плотник колхоза "Красный колос"
Бракосочетание
До 1923

Жена: Кириленко Дарья Ивановна

Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.1924

Сын: Кириленко Николай Федорович

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Кириленко Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Осуждение
С 24.01.1932 по 24.01.1937
СССР Краснодарский кр. ст.58-10 УК РСФСР к 5-ти годам лишения свободы
За добровольную службу в рядах белой армии 1916-1920гг За участие в банде Жорника 1921-1922гг
Работа или профессия
Между ?.01.1936 и 14.10.1937
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Плотник колхоза "Красный колос"
Рождение ребёнка
01.03.1937

Дочь: Орлова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

Россия
Осуждение
С 14.10.1937 по 28.11.1937
СССР Азово-Черноморский кр. Тройка НКВД
За проведение контрреволюционной агитации 12.11.1937г приговорен к расстрелу.
Реабилитация осужденного
24.09.1964
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Реабилитирован Призидиумом Краснодарского крайсуда.
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Место захоронения не известно
Смерть
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Причина смерти: Приговор Тройки НКВД - расстрел | Приговор приведен в исполнение
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