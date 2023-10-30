Кириленко Федор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти28.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Военная служба
С 1918 по 1920
Россия Краснодарский кр.
Добровольная служба в белой армии.
Военная служба
С 1921 по 1922
Россия Краснодарский кр.
Участие в Банде Жорника
Работа или профессия
Между 1922 и 24.01.1932
Плотник колхоза "Красный колос"
Бракосочетание
До 1923
Жена: Кириленко Дарья Ивановна
Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.1924
Сын: Кириленко Николай Федорович
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Кириленко Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна
Осуждение
С 24.01.1932 по 24.01.1937
СССР Краснодарский кр. ст.58-10 УК РСФСР к 5-ти годам лишения свободы
За добровольную службу в рядах белой армии 1916-1920гг За участие в банде Жорника 1921-1922гг
Работа или профессия
Между ?.01.1936 и 14.10.1937
Плотник колхоза "Красный колос"
Рождение ребёнка
01.03.1937
Дочь: Орлова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна
Россия
Осуждение
С 14.10.1937 по 28.11.1937
СССР Азово-Черноморский кр. Тройка НКВД
За проведение контрреволюционной агитации 12.11.1937г приговорен к расстрелу.
Реабилитация осужденного
24.09.1964
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Реабилитирован Призидиумом Краснодарского крайсуда.
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Место захоронения не известно
Смерть
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Причина смерти: Приговор Тройки НКВД - расстрел | Приговор приведен в исполнение