Кириленко Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Пелагея Федоровна

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Кириленко Федор Михайлович

Мать: Кириленко Дарья Ивановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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