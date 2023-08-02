Кириленко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1923
Староджерелиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.05.1924
Сын: Кириленко Николай Федорович
Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Кириленко Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1937
Дочь: Орлова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович
Россия
Смерть
Неизвестно