Орлова (Кириленко) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Кириленко) Валентина Федоровна

Орлова (Кириленко) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

08.05.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: Кириленко Федор Михайлович

Мать: Кириленко Дарья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
28.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Александр

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полищук Виталий

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полищук Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Александр

Смерть
08.05.2019
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close