Орлова (Кириленко) Валентина Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти08.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Россия
Рождение ребёнка
28.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Александр
Рождение ребёнка
12.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полищук Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полищук Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Александр
Смерть
08.05.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно