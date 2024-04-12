Кириленко Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения16.05.1924
Дата смертиОколо 2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924
Военная служба
1942
182 армейский запасной армейский стрелковый полк,пулеметчик
Военная награда
После 1945
Медаль "За Победу над Германией" ,удостоверение Ц № 0097439
Рождение ребёнка
Около 1953
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
2003
Смерть
Около 2003
Причина смерти: Болезнь