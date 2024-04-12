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Кириленко Николай Федорович

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.05.1924

Дата смерти

Около 2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924

Отец: Кириленко Федор Михайлович

Мать: Кириленко Дарья Ивановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
1942
182 армейский запасной армейский стрелковый полк,пулеметчик
Военная награда
После 1945
Медаль "За Победу над Германией" ,удостоверение Ц № 0097439
Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Похороны
2003
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 2003
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
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