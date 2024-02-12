Степанкина (Клюева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина (Клюева) Варвара

Место рождения

дерНовляны Касимовского рн

Дата рождения

1896

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Клюев Евдоким

Мать: Клюева Мамаша Мачеха

дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: Козлова Анна

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925

Дочь: Волкова Евгения

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: Степанкина Мария

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1934

Сын: Степанкин Михаил

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1939

Сын: Степанкин Александр

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Владимир

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Николай

Отец ребёнка: Степанкин Илья

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Илья

Смерть
1988
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома у дочери Евгении Волковой
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