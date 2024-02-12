Степанкина (Клюева) Варвара
Место рождениядерНовляны Касимовского рн
Дата рождения1896
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Клюев Евдоким
Мать: Клюева Мамаша Мачеха
дерНовляны Касимовского рн
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: Козлова Анна
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925
Дочь: Волкова Евгения
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: Степанкина Мария
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1934
Сын: Степанкин Михаил
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1939
Сын: Степанкин Александр
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Владимир
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Николай
Отец ребёнка: Степанкин Илья
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанкин Илья
Смерть
1988
село Досчатое Выксунского рн Горьковской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома у дочери Евгении Волковой