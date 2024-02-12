Степанкин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Илья

Место рождения

д.Фроловское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Фроловское
Рождение ребёнка
09.09.1918

Дочь: Козлова Анна

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925

Дочь: Волкова Евгения

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: Степанкина Мария

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1934

Сын: Степанкин Михаил

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1939

Сын: Степанкин Александр

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Владимир

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Николай

Мать ребёнка: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкина Варвара

Смерть
Неизвестно
г.Рязань Борки
Похороны
Неизвестно
у гражданской жены Васены
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