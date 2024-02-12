Степанкин Илья
Место рожденияд.Фроловское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1918
Дочь: Козлова Анна
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
06.02.1925
Дочь: Волкова Евгения
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: Степанкина Мария
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1934
Сын: Степанкин Михаил
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
1939
Сын: Степанкин Александр
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Владимир
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Николай
Мать ребёнка: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанкина Варвара
Смерть
Неизвестно
г.Рязань Борки
Похороны
Неизвестно
у гражданской жены Васены