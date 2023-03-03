Степанкина (Степанкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина (Степанкина) Мария

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

27.02.1932

Дата смерти

03.03.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932

Отец: Степанкин Илья

Мать: Степанкина Варвара

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лягушин Николай

г Мингечаур Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лягушин Николай

г Мингечаур Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягушин Николай

Смерть
03.03.2023
г Белгород дома у сына
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г Белгород
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