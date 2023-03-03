Степанкина (Степанкина) Мария
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения27.02.1932
Дата смерти03.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932
Отец: Степанкин Илья
Мать: Степанкина Варвара
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лягушин Николай
г Мингечаур Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лягушин Николай
г Мингечаур Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лягушин Николай
Смерть
03.03.2023
г Белгород дома у сына
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г Белгород