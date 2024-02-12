Лягушин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛягушин Николай

Лягушин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина Мария

г Мингечаур Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина Мария

г Мингечаур Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанкина Мария

Смерть
Неизвестно
г Белгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close